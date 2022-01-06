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9 Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısına suç duyurusu - Son Dakika

9 Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısına suç duyurusu

06.01.2022 00:57
9 Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısına suç duyurusu

Hz. Meryem'e yönelik sözleri tepkilere yol açan 9 Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısı Cihad Kısa hakkında bir grup avukat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Hz. Meryem'e yönelik sözleri tepkilere yol açan 9 Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısı Cihad Kısa hakkında bir grup avukat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bir grup avukat, 9 Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısı Cihad Kısa'nın bir konuşmasında Hz. Meryem'e yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Dekan Yardımcısı Cihad Kısa'nın üniversitede ders işlediği sırada Hz. İsa'nın dünyaya gelişinden utandığını, Hz.Meryem'e bu konuda serzenişte bulunduğunu ve Hz.Meryem'in zina yaptığına dair ithamda bulunduğunu söylediği öne sürüldü.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde şüpheli Cihad Kısa'nın 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan cezalandırılması talep edildi.

"Dekanlık tarafından yapılan açıklamada ses kayıtlarının Dekan Yardımcısına ait olduğu inkar edilmemiştir"

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde grup adına açıklama yapan avukat Rıdvan Kılıç, "Malum olduğu üzere 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı yapmakta olan Cihad Kısa'ya ait ses kayıtları 1 Ocak 2022 tarihinde bir kısım video paylaşım sitelerinde paylaşılmıştır. Çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden ivedi bir şekilde yayılan bu ses kayıtları, kamuoyunca ve milletimizce büyük bir tepkiyle karşılanmıştır. Söz konusu kayıtlarda Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de iffet timsali olarak belirtilen Hz. Meryem validemize karşı ağza alınmayacak iftiralarda bulunulduğu müşahede edilmiştir. Şahsın idari olarak bağlı olduğu 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından ertesi gün yapılan açıklamada ses kayıtlarının Dekan Yardımcısına ait olduğu inkar edilmemiş, ders kayıtlarının tamamının idarede mevcut olduğu kabul edilmiştir. Cihad Kısa isimli şahsın Hz. Meryem validemize küstahça zina fiili ithamında bulunmuş olması, bir gecede 100 binden fazla vatandaşımızın sosyal medyada tepki göstermesiyle kınanmış, talin edilmiş ve öfkeyle karşılanmıştır. Kamu barışını tehlikeye sokan bu durumu görmezden gelen Dekanlık yaptığı açıklamada, söz konusu rezil cümleleri kuran kişi hakkında işlem başlatmak şöyle dursun, gerçeği aleni hale getiren öğrencileri hedef almış, müfteriyi şahsıyla korumuştur" dedi.

"Dekanlık üzerine düşen tahkikat yükümlülüğünü yerine getirmemiştir"

Avukat Kılıç açıklamasının devamında söz konusu kayıtların başından sonuna kadar birbiriyle uyumlu olduğunu söyleyerek, "Türk Ceza Kanunu 216'ya 3 maddesi gereğince 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde cezalandırılır' düzenlemesi mevcuttur. Şüphelinin kullandığı ifadelerin halkın neredeyse tamamının benimsediği dini değerleri kamu barışını bozmaya elverişli bir biçimde aşağılamak suçunu teşkil ettiği su götürmez bir gerçektir. Fakültede eğitim gören öğrencilerin selameti için bir an dahi beklemeden şahsın açığa alınması ve netice olarak görevden uzaklaştırılması gerekirken, ses kayıtlarının yayınlandığı günden bu yana 4 gün geçmiş, milletimizce müfterilerin hesap vermesi ve özür dilemesi istenmişse de, bu konuda ne iftirayı atan şahıs bir adım atmış ne de Dekanlık üzerine düşen tahkikat yükümlülüğünü yerine getirmiştir" diye konuştu.

"Şahsın derhal açığa alınarak idari soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz"

Adli sürecin başlatılması gerektiğini söyleyen Kılıç, "Ayrıca idari soruşturmanın açılması amacıyla buraya bir araya gelen avukatlarla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusu yapılması kararı alınmıştır. Şüpheli şahsın kullandığı ifadelerin 'düşünce özgürlüğü' içerisinde değerlendirilmesi asla mümkün olmamakla beraber, doğrudan İslam dinine ve değerlerine karşı aşağılama ve tahkir mahiyeti taşımaktadır. Bizler aşağıda imzası sahibi bulunan avukatlar olarak ve burada bulunan avukatlar olarak, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmakla birlikte, memleketimizin diğer beldelerinde vazife icra eden meslektaşlarımızdan da bu ve benzeri hadiselerde gereken öncülüğü yapmalarını talep ediyor, Cumhuriyet Savcılığının da gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyor, şüpheli şahsın derhal açığa alınarak idari soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suç duyurusu, Cumhuriyet, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 9 Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısına suç duyurusu - Son Dakika


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