9 katlı binanın çatısından atlayan kadın, eşiyle tartışınca ağabeyine sığınmış - Son Dakika

İZMİT'te, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak, intihar eden kadının, Semra Korkmaz (31) olduğu belirlendi. Korkmaz'ın, geçen hafta eşiyle tartışınca ağabeyinin evine gittiği, kocasının bina önüne gelip, silahla havaya ateş ettiği, dün ise barışarak, kendi evine döndüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. 9 katlı binanın bahçesine gelen kadın, yangın merdiveninin açık bırakılan kapısından girerek, çatıya çıktı. Buradan kendisini boşluğa bırakan kadın, zemine çakılıp, yaşamını yitirdi. İntihar eden kadının, apartman bahçesine girdiği ve yangın merdivenlerinden çıktığı anlar, apartmanda bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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