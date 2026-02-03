9 Kulüp Disipline Sevk Edildi - Son Dakika
9 Kulüp Disipline Sevk Edildi

03.02.2026 22:31
TFF, 9 Süper Lig kulübünü ve bazı oyuncuları PFDK'ya sevk etti. Disiplin ihlalleri nedenleriyle.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Antalyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Konyaspor çeşitli sebeplerden dolayı disipline sevk edildi.

Kulüplerin yanı sıra Beşiktaşlı futbolcu Kristjan Asllani kural dışı hareketinden dolayı tedbirli olarak, Fenerbahçeli oyuncu Milan Skriniar hakaret nedeniyle tedbirli olarak, Fenerbahçe kulüp idarecisi Emir Hulusi Yolaç sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle tedbirli olarak, Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu hakaret nedeniyle tedbirli olarak, RAMS Başakşehir yöneticisi Mesut Altan ise talimatlara aykırı hareket dolayısıyla tedbirsiz olarak disipline sevk edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Erzurumspor FK, SMS Grup Sarıyer, Arca Çorum FK, Boluspor, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Eminevim Ümraniyespor da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildi.

İstanbulspor futbolcusu Fahri Kerem Ay kural dışı hareket sebebiyle tedbirli olarak, İmaj Altyapı Vanspor oyuncusu Ivan Cedric kural dışı haraket nedeniyle tedbirli olarak, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Çekdar Orhan ise ideolojik propaganda yapması sebebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderilen isimler oldu.

Kaynak: AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

