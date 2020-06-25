"9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online" başladı - Son Dakika

"9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online" başladı

Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen "9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online" başladı.

Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen "9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online" başladı.

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TYB'nin YouTube kanalından canlı yapılan kurultayın açılışında konuşan TYB Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, Kovid-19 dönemi süresinde yayıncılığın temel unsurlarından biri olan yayın hakları ile ilgili birçok sorunun ortaya çıktığına işaret ederek, konuşmasında telif hakları ihlalinden bahsettti.

"Yayıncılık endüstrisi bu zor günleri tarihte olduğu gibi atlatacak"

Kocatürk, bugünlerde telif hakları meselesinin tekrar gündemde yer alarak savunulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Telif hakları ihlalinin bir çeşit hırsızlık olduğunu kavratma zorunluluğu bir görev olarak toplumumuz önünde duruyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile güvence altına alınmış, yayınlama ve ifade özgürlüğünü savunmak ve hayata geçirmek, yayıncıların en önemli görevleri arasında. İnsanlığın ve dünyanın büyük yazarlarının bu uğurda verdiği anlamlı mücadeleyi unutmadan devralınan bu görevin sorumluluğunu üstlenmeliyiz."

Pandemi sürecinde dijital iletişimin evrim geçirdiğini söyleyen Kocatürk, şöyle devam etti:

"Çalışma, üretme, okura ulaşma ve tanıtım biçimlerimizin tümden değişmesi gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuz şu günlerde belki de büyük bir dönüşüm söz konusu olacaktır. Belki bizleri zor günler beklemektedir. Ancak bugün en etkin ve etki gücü en yüksek yayıncılık endüstrisi bu zor günleri tarihte olduğu gibi atlatacak ve çözümleri bulmasını mutlaka bilecektir."

Türkiye, yayınlama özgürlüğü için bir umut kaynağı"

Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer de yayına bir video bağlantısı ile katılarak, koronavirüs salgının etkisinin her alanda büyük olduğuna değindi.

Setzer, "Sektörümüzün her dalını vuran ekonomik darbenin birçok yazar, yayıncı ve kitapçıyı hayatta kalma çabasıyla başbaşa bırakacağı gerçeğinden kaçamayız. En çok ihtiyacı olanlara yardım etmek için sektör çapında birlikte çalışmalıyız. Sektör içi teşviklerin yanında birçok ülkede hükümet desteğine de ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

İçinde bulunulan şartların telif hukuku ve yayınlama özgürlüğü gibi sektörün hayati organlarını zedeleme konusuna dikkatli olunması gerektiğini vurgulan Setzer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Telif hukuku ve sağladığı esneklik sayesinde içerikleri ücretsiz erişime açmak için yayıncılar harikulade yöntemler uyguladılar. Kamu kütüphanelerinin ve kitabevlerinin geçici süre kapalı olmasını fırsat bilip sektörümüzün mali temellerini yeniden tanımlamak isteyenler ise kötü niyetlidir. Aynı şey yayınlama özgürlüğümüz için de geçerli. Dünyayı, salgın sürecini ve nasıl baş edileceğini her bir ülkenin yaptıklarını, işe yarayıp, yaramayanları algılama yetimiz gazetelerin, yazarların, kitap yayıncılarının, dergilerin önemsedikleri her ne ise bunları yayınlamakta özgür olmalarından geçiyor. Bu demokratik toplumlarda ilerleyebilmemiz için tek yoldur ve dünyada birçok rejimin bu özgürlüğe ket vurması acı verici. Bu anlamda Türkiye, yayınlama özgürlüğü için bir umut kaynağı. Türkiye'deki meslektaşlarımız dünyadaki yayıncılar için bir ilham kaynağı."

"Dünyanın gelişimi üzerine düşünmeyi daha da önemseyeceğiz"

Açılışa yurt dışından konuk olanlar arasında yer alan dünyaca ünlü Lübnanlı yazar Amin Maalouf ise gönderdiği videoda, dünyayı bu dönemde bir kaza geçirmiş gibi hissettiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Bizleri her şeye daha açıklıkla, dikkatle, özenle bakmaya iten bir dönem bu. Bu kaza gelecek planlarımızda, hayatlarımızda pek çok şeyi değiştirebilir. Hepimiz artık hayatın eskisi dibi devam edemeyeceği kanısındayız. Ancak bu hayatın daha kötüye gideceği anlamına gelmiyor. Muhtemelen dünyanın gelişimi üzerine düşünmeyi daha da önemseyeceğiz. Sorgusuz kabul ettiğimiz şeyleri, bugün aynı şekilde edemeyeceğimizi, derinlemesine düşünmemiz gerektiğini ciddi ciddi hissediyoruz. Bu açıdan bakıldığında dünyanın geçirdiği bu kaza bana hayırlara vesile olacakmış gibi geliyor. Dolayısıyla bu kaza bize daha çok umut aşılamalı. Bizi kültüre ve düşünceye itmeli. Biz yazarları, yayıncıları yararlı olmak yükümlülüğünü taşıdığımız halkların ilerlemesine adamalı."

Açılışta ayrıca Pen Türkiye Başkanı Zeynep Oral ile Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri Hakkı Zariç birer konuşma yaptı.

Türkiye'den ve dünyadan farklı alanlarda uzman yayıncıları, yazarları ve yayıncılık paydaşlarını buluşturan kurultay yarın, Murathan Mungan'ın kapanış konuşması ise sona erecek.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online' başladı - Son Dakika

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