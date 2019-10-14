Son Dakika Haberleri: 9 yaşındaki Mete lösemiye yenildi
Son Dakika Güncel 9 yaşındaki Mete lösemiye yenildi

9 yaşındaki Mete lösemiye yenildi

54 dakika önce

Tokat'ta 5 ay önce lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Mete Eyisoy, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Tokat'ta 5 ay önce lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki Mete Eyisoy, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kentte yaşayan sağlıkçı anne Sati ve baba Bayram Eyisoy'un iki çocuğundan Mete Eyisoy'a (9) 5 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavisi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süren Eyisoy, dün hayatını kaybetti.

Cenazesi Tokat'ta getirilen Eyisoy, Ali Paşa Camisi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eyisoy'un anne ve babasını, yakınları ile çalışma arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

TOKİ İlkokulu öğrencisi Eyisoy'un cenazesine, ailesi, yakınları, arkadaşları, öğretmenleri, İl Sağlık Müdürü Hacı Ahmet Sümbül ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tokat, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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