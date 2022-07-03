9 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

9 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

03.07.2022 18:32
9 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte güven ve huzur çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ilçe genelinde suç ve suçlulara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde gece devriyesi atan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında şahsın G.Y. olduğu ve hırsızlık, yaralama ve silahla tehdit suçlarından arandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen G.Y.'nin burada yapılan incelemelerde de 9 yıl hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
İSTANBUL-KUŞTEPE'DE POLİSLERLE VATANDAŞLAR HALI SAHADA KARŞI KARŞIYA GELDİ İSTANBUL-KUŞTEPE'DE POLİSLERLE VATANDAŞLAR HALI SAHADA KARŞI KARŞIYA GELDİ Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı Sinop'ta şehir mezarlığındaki demir kapılar çalındı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 9 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:41 Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'a sevenlerinden büyük vefa! Mezarının başını 5 dakika boş bırakmıyorlar
17:50 HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalışmışlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı
17:48 6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığını açıklamasına yönelik yeni çizgisini belirleyecek
17:38 Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti
17:09 Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde anılıyor: Ali Sunal, babası için duygusal bir mesaj paylaştı
16:52 Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı
16:49 Fransız devi PSG, stadın çimlerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu! Şahinler stadı koruyacak
16:43 Survivor bitti, yankısı sürüyor! Nisa'nın şampiyonluğuna Nagihan'dan eleştiri geldi
16:34 Canlı yayında göğsünü açan genç kız ABD'de gündem oldu! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
16:26 Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 18:48:38. #1.13#
SON DAKİKA: 9 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement