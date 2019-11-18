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9 yıl sonra gelen itiraf

6 saat önce

Afyonkarahisar'da 9 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet, şüphelinin itirafının ardından aydınlandı.

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Afyonkarahisar'da 9 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet, şüphelinin itirafının ardından aydınlandı.


Olay; 25 Temmuz 2010 tarihinde Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü Akar mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kadın cesedi olayı ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalarda şahsın Z.Ö. olduğu tespit edildi. Z.Ö.'nün telefon kayıtları incelenerek, R.Ç. isimli şüpheliyle sıklıkla görüştüğü saptandı. R.Ç. isimli şüphelinin alınan ifadesinde Z.Ö. ile ilişki yaşadığını, olay günü ise Konya'dan Afyonkarahisar'a gezme amaçlı geldiklerini, aralarında çıkan tartışma sonucunda Z.Ö.' yü bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olay mevkiinde polis ve jandarma refakatinde yer gösterme işlemi yaptırıldıktan sonra şüpheli şahsın savcılıkta ifadesinin alınmasına müteakip Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:49 Kaynak: İHA
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