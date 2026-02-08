9 Yıl Sonra Yakalandı: İhraç Emniyet Müdürü - Son Dakika
9 Yıl Sonra Yakalandı: İhraç Emniyet Müdürü

08.02.2026 21:09
Muğla'da 9 yıldır aranan ByLock kullanıcısı Yusuf Say, trafik denetiminde yakalanarak tutuklandı.

MUĞLA'da, 9 yıldır aranan ByLock kullanıcısı ihraç emniyet müdürü Yusuf Say, Ula ilçesinde yapılan trafik denetimi sırasında yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yıldır aranan Bylock kullanıcısı ihraç emniyet müdürü Yusuf Say, 5 Şubat günü Ula ilçesinde, Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan trafik denetimi esnasında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Say, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yusuf Say, Güvenlik, Trafik, ByLock, Güncel, Muğla, Son Dakika

