9 Yıl Sonra Yakalandı: İhraç Emniyet Müdürü

MUĞLA'da, 9 yıldır aranan ByLock kullanıcısı ihraç emniyet müdürü Yusuf Say, Ula ilçesinde yapılan trafik denetimi sırasında yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yıldır aranan Bylock kullanıcısı ihraç emniyet müdürü Yusuf Say, 5 Şubat günü Ula ilçesinde, Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan trafik denetimi esnasında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Say, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.
