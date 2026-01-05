90 Yaşındaki Adam Yangında Kurtarıldı - Son Dakika
90 Yaşındaki Adam Yangında Kurtarıldı

90 Yaşındaki Adam Yangında Kurtarıldı
05.01.2026 18:09
Sivas'ta çıkan yangında 90 yaşındaki Abdurrahman Pınar itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

SİVAS'ta evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Abdurrahman Pınar (90) itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Pınar'ı çıkaran itfaiye ekibindeki erlerden birinin maskesini çıkarınca başından buhar yükseldiği görüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 38'inci Sokak'ta, Abdurrahman Pınar'ın yaşadığı 2 katlı müstakil evde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, 112'ye ihbarda bulundu. Adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler kısa sürede yangına müdahale etti. Abdurrahman Pınar'ın evde mahsur kaldığı bilgisi üzerine, maske takan itfaiye erleri içeri girdi. Çalışmanın ardından Abdurrahman Pınar, baygın halde çıkarılıp ambulansa taşındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Pınar, hastaneye kaldırıldı ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

'OMUZ BAŞLARIM YANDI'

Pınar'ı yanan evden alıp çıkan itfaiye ekibindeki, maskesini çıkaran erin baş kısmından yoğun buhar yükseldiği görüldü. Nefes nefese dinlenmeye çalışan itfaiye erinin arkadaşlarına "Omuz başlarım yandı" dediği duyuldu. O anlar, kameraya yansıdı.

İtfaiyecilerin çalışmasıyla yangın 1 saatte söndürüldü. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel 90 Yaşındaki Adam Yangında Kurtarıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: 90 Yaşındaki Adam Yangında Kurtarıldı - Son Dakika
