91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR - Son Dakika
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91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR

30.03.2022 13:07

ESKİŞEHİR'de ev kadını Zehra Kırmacıoğlu (91), üyesi olduğu İl Halk Kütüphanesi'nde ayda en az 3 kitap okuyarak çevresindeki gençlere örnek oluyor.

ESKİŞEHİR'de ev kadını Zehra Kırmacıoğlu (91), üyesi olduğu İl Halk Kütüphanesi'nde ayda en az 3 kitap okuyarak çevresindeki gençlere örnek oluyor. 50 yıldır düzenli kitap okuduğunu belirten Kırmacıoğlu, "Gençlere bakıyorum da hiç kitap okumuyorlar. Çok yazık oluyor, oyun oynayacaklarına, hele televizyon karşısında oturacaklarına 1-2 saat okusalar keşke" dedi.

Odunpazarı ilçesi, Gökmeydan Mahallesi'nde oğlu Işık Kırmacıoğlu (60) ile birlikte yaşayan 3 çocuk, 3 torun sahibi Zehra Kırmacıoğlu, 50 yıldır ayda en az 3 kitap okuyor. Geçen yıl İl Halk Kütüphanesi'ne de üye olan Kırmacıoğlu, kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

Her gününün en az 2-3 saatini kitap okumaya ayırdığını ifade eden Kırmacıoğlu, "50 yıldır, ayda en az 3 kitap okuyorum. 4 tane de okurum ama gözlerim artık müsaade etmiyor. Bütün gün yemek, ekmek gibi kitap okuyorum. Bütün kitapları severim. Daha gençken romanları tercih ederdim. Ama şimdi hepsini okuyorum. Bana kitap olsun da ne olursa olsun. Tiryaki gibi oldum, kitapsız duramıyorum. Gençlere bakıyorum da hiç kitap okumuyorlar. Çok yazık oluyor. Oyun oynayacaklarına, hele televizyon karşısında oturacaklarına 1-2 saat okusalar, devlete iyi bir çocuk olarak yetişecekler. Torunlarım da doğum günümde bana hep kitap getirirler. Başka bir şey getirmezler. Çünkü artık benim bir şeye ihtiyacım yok. Sadece kitaba ihtiyacım var. Onlarla avunuyorum, onlarla düşünüyorum. Şimdiden sonra bize her türlü hastalık gelir. Kitaplar beni hayata bağlıyor. Kitap okumaktan aklıma kötü düşünceleri getirmiyorum" dedi.

'KİTAP, BANA BÜTÜN DERTLERİMİ UNUTTURUYOR'

Son zamanlarda artık okuduklarının aklında pek kalmamasından yakınan Kırmacıoğlu, "Bizim yetiştiğimiz zamanlarda evde kitap çok nadirdi, okuyamazdık. İlkokulda ağabeyimin kitaplarından okurdum sonra evlendim. Çoluk çocuk derken çok fazla vakit bulamadım. Çocuklar evlenince, yine kendimi kitaba verdim. Mesela bir yere, komşuya gittiğim zaman kitap varsa alır, okurdum. Bu yaşlara gelince de artık benim hayatım kitap oldu. Kitap, bana bütün dertlerimi unutturuyor. Çok seviyorum" diye konuştu.

'SATIN ALMAKLA OLMUYOR, KÜTÜPHANEYE ÜYE OLDUK'

Işık Kırmacıoğlu ise annesinin kitap okuma azmine hayran olduğunu söyledi. Önceleri kitap satın aldıklarını daha sonra ise kütüphaneye birlikte üye olduklarını anlatan Kırmacıoğlu, "Annem ev hanımı olduğundan dolayı eskiden çok fazla vakti olmuyordu ama yine de çocukluğumuzdan beri elinde sürekli kitap görürdük. Yaşlandığında daha fazla kitap okumaya başladı. Baktık ki satın almakla olmuyor, kütüphaneye üye olduk. 6 aydır sürekli gelip, kitap alıyoruz. Artık kitap almak yerine kütüphaneden temin ediyoruz. Kitabın kalınlığına göre ayda 2-3 tane kitap okuyabiliyor. Genelde roman tarzını daha çok seviyor. Türk yazarları daha çok tercih ediyor. Türk klasiklerinden okumadığı kalmamıştır. Hatta bazılarını 2 defa okudu" ifadelerini kullandı.

91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR
91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR
91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR
91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR
91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR
91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR
91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR
91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR
91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR
91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR
91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR

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Kaynak: DHA

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