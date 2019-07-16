96 yaşında yeni kimlik başvurusu yaptı
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VAN'ın Gürpınar ilçesinde, 7 çocuk ve 43 torunu olan 96 yaşındaki Mehmet Adın, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:02 Kaynak: DHA
VAN'ın Gürpınar
ilçesinde, 7 çocuk ve 43 torunu olan 96 yaşındaki Mehmet Adın, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu.
Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde oğlu Ali Aydın
ile oturan Mehmet Aydın, eski kimliğinin yerine yeni çipli kimlik kartlarından almak için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Oğlu Ali ve torunu Hasan Aydın
ile birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne getirilen 1923 doğumlu Aydın, 96 yaşına gelmesine rağmen sağlığının iyi olduğunu belirterek, "Benim 7 çocuk, 43 torunum, 64 torunlarımın çocukları var. Rabbim herkese böyle çocuklar ve torunlar nasip etsin. Herkese uzun ömürler versin" dedi.
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