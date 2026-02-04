97 Yaşındaki Hasan Dede, Atatürk'ü Karşılayan İlk Çocuk - Son Dakika
97 Yaşındaki Hasan Dede, Atatürk'ü Karşılayan İlk Çocuk

04.02.2026 13:12
Burhaniye'de yaşayan 97 yaşındaki Hasan Deniz Gündoğan, Atatürk'ü karşılayanlar arasında yer aldı.

Burhaniye ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Hasan Deniz Gündoğan, Atatürk'ün Burhaniye'yi ziyareti sırasında karşılayanlar arasında yer aldığını anlattı. Gündoğan, ilçede yaşanan değişimlere tanıklık ettiğini söylerken, sağlığının iyi olduğunu belirtti.

Burhaniye ilçesinde, 97 yaşındaki Hasan Deniz Gündoğan, ilçenin ayaklı tarihi oldu. Burhaniye'yi ziyareti sırasında Atatürk'ü karşılayanlar arasında yer aldığını anlatan Gündoğan, çok sayıdaki değişimin tanığı olduğunu söyledi. İlçeye bağlı Çoruk köyünde doğan 4 çocuk ve 2 torun sahibi Hasan Deniz Gündoğan, ilçenin ayaklı tarihi oldu. Atatürk'ün Burhaniye'yi ziyareti sırasında ilkokul birinci sınıfa gittiğini anlatan Gündoğan, "Öğretmenimizle beraber Atatürk'ü karşılayan ekibin içinde yer aldık. O günü hiç unutamam. Benim çocukluğumda nüfusumuz 10 binin altında idi. Burhaniye'de çok sayıda değişime şahit odum. Allah'a şükür hafızam yerinde. Burhaniye'de herkesi tanıyorum. İlçenin tarihini yazmak isteyenlere yardımcı olmak istiyorum. Yıllarca kamyon, tır ve şehirlerarası otobüs şoförlüğü yaptım. Sağlığım oldukça iyi. Her işimi kendim görüyorum. Hayatta sigara içmedim ve hep doğal gıdaları tükettim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

