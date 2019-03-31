Son Dakika Haberleri: 99 Yaşında Demokrasi İçin Hasta Halinde Sandık Başına Gitti

99 Yaşında Demokrasi İçin Hasta Halinde Sandık Başına Gitti

12 dakika önce

Bursalı 99 yaşındaki ihtiyar delikanlı demokratik hakkını kullanmak için hasta halinde Sakarya'dan Bursa'ya oy kullanmaya geldi.

99 Yaşında Demokrasi İçin Hasta Halinde Sandık Başına Gitti, System.String[]
Bursalı 99 yaşındaki ihtiyar delikanlı demokratik hakkını kullanmak için hasta halinde Sakarya'dan Bursa'ya oy kullanmaya geldi.

Uzun yıllar sondaj yaparak Marmara bölgesinde toprağı suyla buluşturan 99 yaşındaki Sabri Yaşın, hasta olduğu için 3 aydır Sakarya'da kızının yanında kalıyordu. Demokratik hakkını kullanmak için Sakarya'dan hasta haline rağmen Bursa'ya gelerek oyunu kullandı. Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı mahallesi Hatice Salih İlkokuluna oğlu Mehmet Yaşın'ın yardımıyla giderek oyunu kullanıp seçimlerin vatana millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:40 Kaynak: İHA

Marmara, Bursa, Sakarya, Güncel
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