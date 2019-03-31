99 Yaşında Demokrasi İçin Hasta Halinde Sandık Başına Gitti
12 dakika önce
Bursalı 99 yaşındaki ihtiyar delikanlı demokratik hakkını kullanmak için hasta halinde Sakarya'dan Bursa'ya oy kullanmaya geldi.
Bursalı 99 yaşındaki ihtiyar delikanlı demokratik hakkını kullanmak için hasta halinde Sakarya
'dan Bursa'ya oy kullanmaya geldi.
Uzun yıllar sondaj yaparak Marmara
bölgesinde toprağı suyla buluşturan 99 yaşındaki Sabri Yaşın, hasta olduğu için 3 aydır Sakarya'da kızının yanında kalıyordu. Demokratik hakkını kullanmak için Sakarya'dan hasta haline rağmen Bursa'ya gelerek oyunu kullandı. Osmangazi
ilçesi Küçükbalıklı mahallesi Hatice
Salih İlkokuluna oğlu Mehmet Yaşın'ın yardımıyla giderek oyunu kullanıp seçimlerin vatana millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:40 Kaynak: İHA
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