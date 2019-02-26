Son Dakika Haberleri: A Dog's Journey Filmi

A Dog's Journey Filmi

1 saat önce

A Dog's Journey filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. A Dog's Journey filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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2017 yılında vizyona giren Can Dostum filminin devam halkası olan filmde W. Bruce Cameron'ın çok satan kitaplarına dayanacak olan devam halkasında bir köpeğin hikayesi konu ediliyor.

Gail Mancuso’nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu W. Bruce Cameron, Maya Forbes, Cathryn Michon ve Wallace Wolodarsky birlikte kaleme alıyor. Filmin kadrosunda ise Marg Helgenberger, Dennis Quaid, Josh Gad, Betty Gilpin, Henry Lauve, Kathryn Prescott gibi isimler yer alıyor. Can Dostum, bir köpeğin hayattaki amacını keşfetmek için çıktığı yolculuğu konu ediyordu.


Yönetmen: Gail Mancuso
Senaryo: W. Bruce Cameron, Maya Forbes
Oyuncular: Betty Gilpin, Dennis Quaid, Abby Ryder Fortson, Marg Helgenberger, Kathryn Prescott, Jake Manley, Ian Chen, Daniela Barbosa, Henry Lau, Kevin Claydon, Angela Narth, Arlene Duncan, Cherissa Richards, Kenneth Liu, Emma Volk, Stefanie Wiens, Ron Verwymeren, Jim Kirby, Glenn Odero, Charlene Tanner
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: A Dog's Journey
Yapımcı Firma: Alibaba Pictures Group
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Pinema
Vizyon Tarihi: 17.05.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com

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