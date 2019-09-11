Son Dakika Haberleri: A milli erkek basketbol takımı yurda döndü
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A milli erkek basketbol takımı yurda döndü

1 saat önce

Çin'de düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadelelerini tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'ye döndü.

A milli erkek basketbol takımı yurda döndü, System.String[]

Çin'de düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadelelerini tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'ye döndü.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası'ndaki maçlarını tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü. Dün TSİ 18.00 uçağı ile Guangzhou kentinden hareket eden milliler, sabahın ilk saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

Dünya Kupası'nı 22'nci sırada bitiren ay-yıldızlılar, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na direkt katılma hakkı alan ülkelerin ardından, en iyi 16 ülke arasına girerek FIBA Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele etme hakkı elde etti. FIBA Olimpiyat Elemeleri Turnuvaları 23-28 Haziran 2020 tarihlerinde, her biri 6 takımdan oluşan 4 turnuvada toplam 24 takımın katılımı ile gerçekleşecek ve turnuvaları lider tamamlayan 4 takım Tokyo 2020'ye katılım hakkı kazanacak.

FIBA Olimpiyat Elemeleri Turnuvaları'na katılacak toplam 24 takımın sıralamasını tamamlamak üzere kıta başına iki ek takım ise sportif başarı üzerinden seçilecek. FIBA Basketbol Dünya Kupası'ndan sonra yayınlanacak FIBA Erkekler Dünya Sıralaması, elemelere katılacak son 8 takımı belirleyecek. Buna göre; Tokyo 2020'ye ve/veya Olimpiyat Eleme Turnuvaları'na doğrudan katılma hakkı kazanamamış olan Afrika, Amerika, Asya-Okyanusya ve Avrupa kıtalarından en iyi iki takım FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları'nda oynayacak.

basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:56 Kaynak: DHA
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