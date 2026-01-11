A Milli Hokey Takımı İrlanda'yı Yendi

A Milli Erkek Hokey Takımı, Almanya'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'ndaki son maçında İrlanda'yı 4-3 yendi.
Heidelberg kentindeki SNP Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini, Celal Aydın, Vakıf Can Kılınç, Volkan Başer ve Müslüm Elagöz attı.
İrlanda'nın gollerini ise Ross Canning (2) ve James Walker kaydetti.
Milli takım, şampiyonayı 9. sırada tamamladı.
