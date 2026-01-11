A Milli Hokey Takımı İrlanda'yı Yendi - Son Dakika
A Milli Hokey Takımı İrlanda'yı Yendi

11.01.2026 19:17
A Milli Erkek Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda'yı 4-3 mağlup ederek 9. oldu.

A Milli Erkek Hokey Takımı, Almanya'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'ndaki son maçında İrlanda'yı 4-3 yendi.

Heidelberg kentindeki SNP Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini, Celal Aydın, Vakıf Can Kılınç, Volkan Başer ve Müslüm Elagöz attı.

İrlanda'nın gollerini ise Ross Canning (2) ve James Walker kaydetti.

Milli takım, şampiyonayı 9. sırada tamamladı.

Kaynak: AA

