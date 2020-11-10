A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını sürdürdü
10.11.2020 21:45
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım Cumartesi günü Sırbistan ile İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım Cumartesi günü Sırbistan ile İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Milliler, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda günü çift antrenmanla değerlendirdi.
A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla sabah antrenmanı öncesinde bir seremoni yaptı. Milliler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken, Türk bayrağı ile de poz verdi.
Son Dakika Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre ile yollar ayrıldı Uluslararası gözlemciler: ABD seçimlerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı Arsenal'in maskotu Gunnersaurus, işine geri döndü Bloomberg, Türkiye'nin Karabağ'da sağlanan ateşkes üzerindeki rolünü yazdı: Erdoğan'ın stratejik zaferi Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Oxford Üniveritesi'nden dikkat çeken koronavirüs araştırması: Akıl sağlığını da tehdit ediyor Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti