A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamladı - Son Dakika

A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamladı

25.11.2020 21:19
A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamladı, System.String[]

2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ve Rusya ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamladı.

2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ve Rusya ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamladığı, Estonya maçının son çalışmasını yarın Tallinn'de maçın oynanacağı Sportland Arena'da yapacağı belirtildi.

A Grubu'nda yer alan milli takımın, 27 Kasım Cuma günü TSİ 18.00'de deplasmanda Estonya ile oynayacağı maçı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Volha Tsiareshka yönetecek. Tsiareshka'nın yardımcılıklarını Natalia Ceban ve Anastasiya Danchenko yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Alena Kanaplianikava olacak. Milli takım, 1 Aralık Salı günü saat 17.00'de ise Antalya'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, 6 takımın mücadele ettiği grupta 2 puanla 5. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Fatma Şahin (Beşiktaş), Ezgi Çağlar (Alg Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy-1).

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Yaşam Göksu (Konak Belediyespor), Gülbin Hız (Alg Spor), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor).

Orta saha: Emine Ecem Esen (Alg Spor), Ebru Topçu (Alg Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş), Elif Keskin (Beşiktaş), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), İlayda Civelek (Alg Spor), Neslihan Aktaş (Bsc Old Boys), Sevgi Çınar (Beşiktaş), Arzu Karabulut (Fortuna Köln), Derya Arhan (Alg Spor), İrem Eren (Karadeniz Ereğli Belediyespor).

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Gizem Kılıç (Vfl Bochum), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor).

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamladı - Son Dakika Spor


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