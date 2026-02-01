A Milli Kadın Sutopu Takımı İki Galibiyet Aldı

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı iki klasman maçından da galibiyetle ayrıldı.
Milli takım, Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal kentinde gerçekleştirilen şampiyonada klasman mücadelelerine çıktı.
G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Almanya'ya normal süresi 12-12 sonuçlanan karşılaşmada penaltılarla 15-14 üstünlük sağladı.
Milliler, ikinci mücadelesinde ise Slovakya'yı 13-9 yendi.
A Milli Takım, 13-14'üncülük klasman maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak.
