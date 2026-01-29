A Milli Kadın Sutopu Takımı İtalya'ya Yenildi - Son Dakika
A Milli Kadın Sutopu Takımı İtalya'ya Yenildi

29.01.2026 19:27
Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'ya 25-11 mağlup oldu ve çeyrek finale yükselmedi.

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki son maçında İtalya'ya 25-11 yenildi.

Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal kentinde düzenlenen organizasyona katılan ay-yıldızlılar, İtalya ile yaptığı maçı kaybetti.

Çeyrek finale yükselemeyen Türkiye, klasman maçları oynayacak.

Kaynak: AA

