A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:46 Kaynak: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı.
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