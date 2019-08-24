Son Dakika Haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2...

1 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2..., System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı.

Finlandiya, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:46 Kaynak: AA
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