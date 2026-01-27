A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL'de - Son Dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL'de

27.01.2026 19:22
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 17-21 Haziran'da Ankara'da 2026 VNL 2. etap maçlarına katılacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da katılacağı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Ankara'da oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 17- 21 Haziran tarihlerindeki karşılaşmalara, Ankara Spor Salonu'nu ev sahipliği yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.

Kaynak: AA

21 Haziran, Turnuva, Ankara, Spor, Son Dakika

