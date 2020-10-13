A Milli Takım'da Sırbistan maçı hazırlıkları tamamlandı
13.10.2020 20:24
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki 4'üncü maçında yarın İstanbul'da Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını yaptı.
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki 4'üncü maçında yarın İstanbul'da Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer yer yağan sağanak yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından sırasıyla dar alanda pas ve Sırbistan maçının taktik çalışmaları yapıldı. Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, idmana katılmadı.Antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.
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