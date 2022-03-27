A Milli Takım İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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A Milli Takım İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü

27.03.2022 21:38
A Milli Takım İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile 29 Mart Salı günü karşılaşacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile 29 Mart Salı günü karşılaşacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Konyaspor Tesisleri'nde yapılan antrenmanı Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ziyaret etti.

Millilerin kamp yaptığı otelde saat 11.00'de salon çalışmasıyla güne başlayan ay-yıldızlılar, mobilizasyon, stabilizasyon ve kuvvet egzersizleri yaptı. Günün ikinci antrenmanında ise saat 16.00'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda, hücum ve savunma varyasyonları üzerine çalışıldı; daha sonra da çift kaleli taktik oyun oynandı.

Yusuf Yazıcı, hafif sakatlığı nedeniyle bugünkü çalışmada yer almadı.

Antrenmanın başında İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, sahaya gelerek Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bir süre görüştü. Özgökçen, İtalya karşısında millilere başarılar dileyip Altıntop ve Kuntz'a isimlerine özel hazırlanmış Konyaspor forması hediye etti. Altıntop da misafirperverliğinden dolayı Özgökçen'e teşekkür ederek, kendisine imzalı bir milli takım forması armağan etti.

FATİH ÖZGÖKÇEN: "MİLLİ TAKIMI HER ZAMAN KONYA'DA AĞIRLAMAK İSTERİZ"

Özgökçen, Altıntop ve Kuntz ile yaptığı sohbette, A Milli Takım'ın Konya'da olmasının kendilerine mutluluk verdiğini belirterek, "Her zaman takımımızı Konya'da ağırlamak isteriz. Konya ve stadyumumuz, milli takım için hep uğurlu olmuştur" dedi. Stefan Kuntz ise "Konya'nın uğurunu ben de duydum. Umarım bunu salı günü görürüz" diye konuştu.

Özgökçen, Kuntz'un Abdülkerim Bardakcı ile ilgili övücü sözleri üzerine, "Konyaspor'dan daha fazla oyuncu almanızı bekleriz" ifadelerini kullandı. Alman teknik adam da Türkiye'de A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine başlamadan önceki dönemde Türk futbolunu çok yakından takip edemediğini belirterek, "Takımları izlemeye başladıktan sonra bazı Anadolu kulüplerinin çok iyi bir felsefeyle hareket ettiğini ve iyi yolda olduklarını gördüm. Konyaspor da bu kulüplerin başında geliyor. Sizi tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, Türkiye-İtalya karşılaşmasına ev sahipliği yapacak olan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 18.30'daki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

(İHA)

A Milli Takım İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Takım İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü

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A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarına başladı A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarına başladı A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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