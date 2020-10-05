A Milli Takım Riva'da kampa girdi

A Milli Takım, 7 Ekim'de özel maçta Almanya, 11 Ekim'de UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve 14 Ekim'de Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmalar için Riva'da kampa girdi.

Ay-yıldızlılar, yarınki Almanya yolculuğu öncesinde bugün Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı. İdmana aday kadroda yer alam tüm futbolcular katıldı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda taktik oyunlar üzerinde duruldu.

A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Köln'e gidecek. - İSTANBUL