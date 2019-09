A Segmentinin Lideri Yenilendi: Hyundai i10

CARMEDYA.COM - Hyundai, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkaracağı yeni modeli i10'un resmi fotoğraflarını paylaştı.



Yeni Hyundai i10, çevik ve aktif yapısını vurgulayan yeni bir dinamik tasarıma sahip. A segmentine daha fazla konfor ve teknolojik özellik getiren Hyundai, özellikle i10 ile daha üst segmentlere göz kırpıyor. Yeni i10, kapsamlı bağlantı ve SmartSense aktif güvenlik paketini sunuyor.



Selefi ile karşılaştırıldığında Yeni i10 daha gelişmiş oranlara ve teknik özelliklere sahip. Yeni otomobil, 20 mm alçaltılmış tavan ve 20 mm daha geniş gövdesiyle daha dinamik görünüyor.



Yeni i10, geniş ızgarası ve yeni tip ön tamponu ile tamamen sportif bir karakterde. Zarif bir tasarıma sahip ön bölümde bal peteğini andıran yuvarlak "LED Gündüz Farları" ise araca daha dinamik bir görsellik katıyor. Arkada ise yatay kıvrımlı çizgiler devam ederken, bagajın yumuşak yüzeylerini dalgalı hale getirerek yeni tip stop lambalarıyla bütünleşiyor.



Yeni i10'un yan görünümü de maksimum iç alan sağlayacak şekilde biçimlendirilmiş. Hafif kaslı bir gövde ile desteklenen otomobil, eşsiz üçgen tasarım öğeleriyle de genişliğini görsel olarak vurguluyor. X şeklindeki yeni C sütunu ise marka adına yeni bir dönemin başladığını simgeliyor.



İç mekan ise yeni nesil kokpit tasarımıyla daha genç bir izlenim sunuyor. İç mekanın önemli unsurlarından biri de yatay düzeni vurgulamak. Dışa doğru yönelen hava delikleri, ekstra genişlik sunarken yatay konumlandırılan multimedya da bu hissiyatı sürdürüyor. Gösterge ve kapı panellerindeki petek şeklindeki 3D desenler de yenilikler arasında.



252 litrelik bagaj hacmine sahip Yeni i10, segmentindeki en iyiler arasında. Yükleme eşiği bir önceki modele göre 29 mm daha düşük olan i10, bagaja erişimi de kolaylaştırıyor. İki aşamalı bagaj havuzu ve tek elle katlanabilen arka koltuklar, pratikliği de artırıyor.



Yeni i10, bir dizi yeni Connected Car ve güvenlik özelliğine de sahip olacak. Blue Link®, Apple Car Play, Android Auto, kablosuz akıllı telefon şarjı ve arka görüş kamerası gibi donanımlarıyla kendinden daha üst segmentteki modellere de göz dağı vermiş oluyor. Bunlara ek olarak, Yeni i10 sınıfındaki en kapsamlı güvenlik paketlerinden birine de sahip. İleri Çarpışma Önleme Yardımı, sadece araç içindekileri değil aynı zamanda aracın önündeki yayaları tespit etmek için de ön radar sensörünü kullanıyor. Araç ayrıca, standart olarak Sürücü Dikkat Uyarısı ve Şerit Takip Asistanı ile donatılmış.



Araç, iki motorla satışa sunulacak. Üç silindirli 1.0 litrelik MPi motor, 67 beygir güç ve 96 Nm tork değeri sunarken, 84 beygir ve 118 Nm torklu bir diğer ünite olan 1,2 litre MPi ise daha fazla performans isteyenlere hitap edecek. Her iki motorda beş ileri manuel ve otomatik (AMT) şanzıman seçeneği bulunuyor. Geleneksel otomatik şanzımanla karşılaştırıldığında AMT, hafifliği ve düşük sürtünme özelliğiyle verimliliği de artırıyor.

The post A Segmentinin Lideri Yenilendi: Hyundai i10 appeared first on Carmedya.