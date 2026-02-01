A400M Uçağından Paraşüt Atlayışı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

A400M Uçağından Paraşüt Atlayışı Başarıyla Gerçekleştirildi

01.02.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB, A400M uçağından gerçekleştirilen paraşüt atlayışının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), A400M ulaştırma uçağından yapılan paraşüt atlayışının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 3'üncü Ana Jet Üs 137'nci Arama Kurtarma İhtisaslı Personel Filo Komutanlığınca yapılan paraşüt atlayışına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs 137'nci Arama Kurtarma İhtisaslı Personel Filo Komutanlığımız tarafından A400M ulaştırma uçağından 9000 feet (2750 metre) irtifadan ve 130 KN (240 kilometre/saat) hızında paraşüt atlayışı başarılı şekilde gerçekleştirildi. Farklı uçak tiplerinde pilot, teknisyen, atlatıcı öğretmen ve paraşütçüler arasındaki uyum çalışıldı. F-16'ların keskin rotası ve A400M'in güven veren gölgesi arasında paraşütçülerin rüzgarla dansı, Türk Hava Kuvvetlerinin kusursuz senfonisi."

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel A400M Uçağından Paraşüt Atlayışı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

18:58
Galatasaray-Kayserispor maçının 11’leri belli oldu Yeni transfer ilk kez sahada
Galatasaray-Kayserispor maçının 11'leri belli oldu! Yeni transfer ilk kez sahada
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:16
Epstein dosyasından Putin çıktı Veliahtını dahi belirlemişler
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
17:42
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 19:36:41. #7.11#
SON DAKİKA: A400M Uçağından Paraşüt Atlayışı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.