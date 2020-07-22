AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş'e ziyaret - Son Dakika

Ziyaret sonunda Firik, Başsavcı Gümüş'e AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümü ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabını takdim etti.

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