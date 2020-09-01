AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan Vali Yazıcı'ya ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.
Bölge Müdürü Yıldırım'ı makamında kabul eden Yazıcı, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Yazıcı, AA çalışanlarının önemli projelere imza attığını belirtti.
Yıldırım'ın hediye ettiği "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü inceleyen Yazıcı, albümün yakın tarih açısından önemli bir kaynak olduğunu ifade etti.
Ziyarette Yıldırım, ajansın çalışmaları hakkında Yazıcı'ya bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:01 - Kaynak: AA
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