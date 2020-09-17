AA haberleri podcastlarla Arap dünyasına ulaşıyor - Son Dakika

AA haberleri podcastlarla Arap dünyasına ulaşıyor

Anadolu Ajansının 100. Yıl Vizyonu kapsamında hazırlanan sesli yayınlar, podcast mecralarından Arapça olarak da dinleyicilerle buluşuyor.

AA haberleri podcastlarla Arap dünyasına ulaşıyor, System.String[]

Anadolu Ajansının 100. Yıl Vizyonu kapsamında hazırlanan sesli yayınlar, podcast mecralarından Arapça olarak da dinleyicilerle buluşuyor.

Yaptığı yeniliklerle medya sektörüne öncülük eden Anadolu Ajansı, şubat ayında "Anadolu Ajansı Podcast" markası altında, deneyimli muhabir kadrosu ve uzmanların kaleme aldığı "Analiz" programı ile ilk podcast yayınına başlamıştı.

Anadolu Ajansının 100. Yıl Vizyonu kapsamında hayata geçirilen bu uygulama, "60 Saniyede Bugün", görme engelli vatandaşlar için haberlerin görsellerinin sesli betimleme ile tasvir edildiği "Görseller Konuşuyor" gibi programlarla devam etmişti.

Anadolu Ajansı Arapça Haberler Editörlüğü tarafından 3 Mart'ta ilk Arapça podcast yayınları başlatıldı. Günlük olarak yayımlanan, deneyimli muhabir kadrosu ve uzmanlar tarafından kaleme alınarak profesyonel kişiler tarafından seslendirilen Arapça analizler bugüne kadar 25 bin 836 kişi tarafından dinlendi.

Arapça podcast yayınları, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ve Castbox uygulamaları ile akıllı telefon ve kişisel bilgisayar üzerinden de ücretsiz olarak dinlenebiliyor. Podcast yayınlarına ayrıca, AA web sitesinde "Podcast" bölümünden erişim sağlanabiliyor.

"Pod" (küçük ve basit kapsül) ve "broadcast" (yayın) kelimelerinden oluşan podcast, eğitici dersler, sanatsal performanslar veya haber programları gibi farklı konularda hazırlanan program veya etkinliklerin kaydedilmiş sesli bölümlerini barındıran bir yayın türü olarak tanımlanıyor.

Podcastler, dijital ortamda kullanıcılara herhangi bir zamanda dinleme, küçük boyutlu dosyalar oldukları için kolay ve hızlı indirebilme, amatör içerik üreticiler için bile kolayca yayın yapabilme ve sık sık güncelleyebilme gibi pek çok avantaj sağlıyor.

Anadolu Ajansı, Görme Engelli, Arapça, Medya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA haberleri podcastlarla Arap dünyasına ulaşıyor - Son Dakika

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