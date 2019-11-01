Son Dakika Haberleri: AA muhabiri Ömer Yıldız'ın acı günü
Son Dakika Güncel AA muhabiri Ömer Yıldız'ın acı günü

AA muhabiri Ömer Yıldız'ın acı günü

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünde görevli muhabir Ömer Yıldız'ın babası hayatını kaybetti.

AA muhabiri Ömer Yıldız'ın acı günü, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünde görevli muhabir Ömer Yıldız'ın babası hayatını kaybetti.

Yıldız'ın bir süredir rahatsızlığı bulunan babası Mustafa Yıldız (71), tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Hastane morgundan alınan Yıldız'ın cenazesi, Göksun Ulu Camisine getirildi.

Yıldız'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yiricek Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, aile yakınları, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Kemal Firik, Göksun Belediyesi Basın Müdürü Nurettin Dal ile mesai arkadaşları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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