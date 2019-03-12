Son Dakika Haberleri: Aa Muhabiri Tunç Baba Oldu

Aa Muhabiri Tunç Baba Oldu

1 saat önce

Anadolu Ajansı Ankara Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Süleyman Tunç, baba oldu.

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Anadolu Ajansı Ankara Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Süleyman Tunç, baba oldu.

Tunç'un eşi Selma Tunç, dün akşam 3 kilo 115 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.

Tunç ailesi, bebeklerine "Aslıhan Hüma" adını verdi.

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:48 Kaynak: AA

Selma, Ankara, Anadolu Ajansı, Güncel
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