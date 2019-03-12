Aa Muhabiri Tunç Baba Oldu
1 saat önce
Anadolu Ajansı Ankara Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Süleyman Tunç, baba oldu.
Anadolu Ajansı Ankara
Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Süleyman Tunç, baba oldu.
Tunç'un eşi Selma
Tunç, dün akşam 3 kilo 115 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.
Tunç ailesi, bebeklerine "Aslıhan Hüma" adını verdi. Anne
ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:48 Kaynak: AA
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