Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

1 saat önce

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğrafa oy verdi.

Aa'nın
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğrafa oy verdi.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Yılmaz, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Yılmaz, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay" ile spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:34 Kaynak: AA

Servet Yılmaz, Ankara, Güncel
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