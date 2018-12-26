Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
1 saat önce
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğrafa oy verdi.
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğrafa oy verdi.
AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Yılmaz, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Yılmaz, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da Dolunay" ile spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:34 Kaynak: AA
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Yakalanan Öğretmen Pes Dedirtti: Kayınvalidem İçin Yaptım
3 İlde Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: 3 Ölü, 72 Yaralı
Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı