AA Yönetim Kurulu Üyesi Kızıldağ, konferans verdi - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanlarına konferans verdi.

Kızıldağ, Menteşe ilçesindeki Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Başarı İçin, Gelişmek İçin; Mazeret Yok" konferansında, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 96'sının aile şirketi olduğunu söyledi. Markalaşmanın önemini vurgulayan Kızıldağ, "Aile şirketlerinde 40 seneyi deviren şirket sayısı yüzde 10 civarında. Türkiye'de 100 yılı devirmiş 234 marka var. Geriye kalan yüzde 86, ilk 39 yılda kapanıyor, parçalanıyor." dedi.

İmam Gazali'nin "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder." sözünü hatırlatan Kızıldağ, artık cevizin kabuğunu kırmak, dünya markaları yaratmak gerektiğini ifade etti. "Neden bizden dünya markası çıkmıyor? Neden ekip çalışmasına uygun değiliz? İletişimde neden sorun yaşıyoruz, toplumda konuşamıyoruz?" diyen Kızıldağ, iletişimin ailede anneyle başladığını dile getirdi.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, günün anısına Kızıldağ'a plaket takdim etti.

Konferans sonunda AA muhabirine açıklama yapan Kızıldağ, Muğla'nın Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olduğunu söyledi. Umutsuzluk olmadan "Mazeret yok, çıkış var" düşüncesiyle hizmette kalite ve verimliliği artırmak amacıyla turizm çalışanlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Kızıldağ, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 2 milyonu aşkın insanla biraya geldim. Onlara 'Mazeret yok' demek için kendi duygularımı paylaştım. 2,5 saati aşkın bir program yaptık. Biz büyük bir milletiz. Bu millet kendine olan inancını asla kaybetmemelidir. Asla umutsuzluğa düşmemeli. Hangi işi yaparsak yapalım mutlaka mazeret var, mutlaka çıkış var. Yeter ki bir arada olalım, birlikte olalım ve tek yürek olarak bir hedefe doğru kilitlenelim."