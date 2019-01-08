Son Dakika Haberleri: AB, ABD delegasyonunun statüsünün düşürüldüğünü doğruladı

AB, ABD delegasyonunun statüsünün düşürüldüğünü doğruladı

32 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, Washington yönetiminin bilgi vermeden, "AB'nin ABD delegasyonunun diplomatik statüsünü düşürdüğü" iddiasını doğruladı.

AB, ABD delegasyonunun statüsünün düşürüldüğünü doğruladı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, Washington yönetiminin bilgi vermeden, "AB'nin ABD delegasyonunun diplomatik statüsünü düşürdüğü" iddiasını doğruladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:25 

Washington, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Ekonomi
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