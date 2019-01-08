AB, ABD delegasyonunun statüsünün düşürüldüğünü doğruladı
32 dakika önce
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, Washington yönetiminin bilgi vermeden, "AB'nin ABD delegasyonunun diplomatik statüsünü düşürdüğü" iddiasını doğruladı.
Avrupa Birliği
(AB
) Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, Washington
yönetiminin bilgi vermeden, "AB'nin ABD
delegasyonunun diplomatik statüsünü düşürdüğü" iddiasını doğruladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:25
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