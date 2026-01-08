AB, ABD ile Stratejik Ortaklığını Sürdürüyor - Son Dakika
AB, ABD ile Stratejik Ortaklığını Sürdürüyor

08.01.2026 17:32
AB Komisyonu, Trump yönetimi ile stratejik ortaklık ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Arianna Podesta, Donald Trump yönetimindeki ABD ile stratejik ortaklığın sürdüğünü savundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Podesta, günlük basın toplantısında "AB'nin, Donald Trump yönetiminin mevcut politikaları ışığında ABD'yi nasıl hala stratejik ortak olarak görebildiğine" dair sorulara yanıt verdi.

Podesta, ısrarlı sorular karşısında "Söyleyebileceğim şey şu ki; ABD, Birliğimizin stratejik ortağı olmaya devam ediyor ve onlarla, diğer tüm ortaklarımızla olduğu gibi ortak çıkarlarımızın olduğu alanlarda aktif olarak çalışıyoruz. Elbette, ortak çıkarlarımızın olduğu çeşitli konularda bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ukrayna'dan Orta Doğu'ya, Grönland'dan gümrük vergilerine ve ticaret anlaşmalarına kadar çeşitli konulardaki anlaşmazlıkların hatırlatılması üzerine sözcü, "Uluslararası ortaklarımızla her adımda aynı fikirde olmak zorunda mıyız? Elbette hayır. Ancak stratejik ortaklarımız olmaya devam ediyorlar ve mümkün olan her alanda onlarla yapıcı bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Podesta, şöyle devam etti:

"Bence ABD'nin, tarihsel olarak ve şu anda, AB'nin stratejik bir ortağı olduğu açıktır. Her zaman öyle olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Dediğim gibi bu, her konuda tam olarak aynı şekilde düşünmemiz gerektiği anlamına gelmez ancak ortak vizyonlarımız ve ortak çıkarlarımız var. Jeopolitikten ekonomiye kadar aktif olarak çalıştığımız birçok alan var. İşbirliği yapabileceğimiz ve yaptığımız birçok alan var."

Brüksel-Washington ilişkileri

AB-ABD ilişkileri, Donald Trump yönetimi döneminde ticaret, güvenlik ve dış politika başlıklarında yaşanan görüş ayrılıklarıyla gergin seyrediyor.

ABD'nin AB menşeli çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirmesi, NATO kapsamında savunma harcamalarına ilişkin sert eleştiriler, Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali destek konusunda Washington ile Avrupa başkentleri arasında yaklaşım farklılıkları, tarihi ortaklığı sınayan başlıklar arasında yer alıyor.

Son olarak Trump'ın, AB üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a yönelik artan ilgisi, AB açısından egemenlik ve jeopolitik hassasiyetleri Brüksel'de rahatsızlık yarattı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Ekonomi, Savunma, Güncel

