AB, ABD'nin Barış Kurulu Önerisine Şüpheyle Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB, ABD'nin Barış Kurulu Önerisine Şüpheyle Yaklaşıyor

23.01.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Konseyi Başkanı Costa, ABD'nin Barış Kurulu'na karşı ciddi şüpheleri olduğunu ifade etti.

BRÜKSEL, 23 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD'nin önerdiği Barış Kurulu hakkında birlik olarak ciddi şüpheleri olduğunu ve her türlü zorlamaya karşı kendilerini savunacaklarını söyledi.

Costa perşembe günü gece yarısından hemen sonra konseyin acil zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında kurulun kapsamı, yönetişimi ve Birleşmiş Milletler Şartı ile uyumu gibi Barış Kurulu'nun birçok unsuruna ilişkin ciddi şüpheleri bulunduğunu ifade etti.

Costa, AB'nin her türlü zorlamaya karşı "kendini savunacağını" ve her türlü baskı girişimine karşı üye ülkelerin, vatandaşlarının ve işletmelerinin çıkarları da dahil olmak üzere çıkarlarını korumaya devam edeceğini belirtti.

AB'nin gerekli araç ve kabiliyetlere sahip olduğunu kaydeden Costa, gerektiğinde bunları kullanacaklarını vurguladı.

AB liderleri perşembe günü akşam saatlerinde ABD'nin Grönland ile ilgili son tehdit ve açıklamalarını ele alıp müteakip adımları değerlendirmek üzere Brüksel'de acil bir zirve düzenlemişti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, ABD'nin Barış Kurulu Önerisine Şüpheyle Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
“Düzgün konuşamıyorsun“ deyip Zeynep Teyze’ye emekli maaşını vermediler "Düzgün konuşamıyorsun" deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt "Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı

10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 10:34:27. #7.11#
SON DAKİKA: AB, ABD'nin Barış Kurulu Önerisine Şüpheyle Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.