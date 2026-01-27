AB, Bağımsız Savunma Kararlılığında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB, Bağımsız Savunma Kararlılığında

27.01.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu, Avrupa'nın bağımsız savunma kapasitesini artırma kararlılığına vurgu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, "Avrupa'nın ABD olmadan kendini savunamayacağı" yönündeki açıklamaları hakkında "Çeşitli cephelerde giderek daha dirençli ve bağımsız hale gelmeyi sağlamaya kararlıyız." dedi.

Pinho, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rutte'nin Avrupa'nın ABD olmadan kendini savunamayacağı yönündeki açıklamaları hakkındaki soruya Pinho, "Çeşitli cephelerde giderek daha dirençli ve bağımsız hale gelmeyi sağlamaya kararlıyız." cevabını verdi.

Pinho, enerji alanında Rusya'dan fosil yakıt ithalatını azalttıklarına dikkati çekerek, "Bu tür bağımlılıklar savunma ve kritik hammaddeler gibi diğer alanlarda da görülmektedir. Bu bağımlılığı ve maruz kalma riskini azaltmak için yapılması gereken her şeyi yapmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in güvenlik stratejisi hakkında çalışmalar yürüttükleri açıklamasını hatırlatan Pinho, "Arktik stratejisi de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Dolayısıyla Avrupa'nın bağımsızlığı sloganı altında, hepimizin çeşitli cephelerde gerçekten güvenebileceği, kademeli bir bağımsızlık sağlayabilmemiz için tek bir amaç doğrultusunda bir dizi önlem alıyoruz." diye konuştu.

Rutte, dün, Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi ve Dış İlişkiler Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, "Eğer burada yine biri, AB'nin ya da Avrupa'nın bir bütün olarak ABD olmadan kendisini savunabileceğini düşünüyorsa, hayal kurmaya devam edebilir. Bunu yapamayız. Birbirimize ihtiyacımız var." demişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Bağımsız Savunma Kararlılığında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
ABD’deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir ABD'deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir
Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüş hazırlığında Ünlü ismin yerine geçecek Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:32
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 20:09:30. #7.11#
SON DAKİKA: AB, Bağımsız Savunma Kararlılığında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.