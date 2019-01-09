Son Dakika Haberleri: AB Bankacılık Kurumundan Kripto Paralara Kural Çağrısı

AB Bankacılık Kurumundan Kripto Paralara Kural Çağrısı

1 saat önce

Avrupa Birliği'nin (AB) bankacılık denetleme kurumu, tüketicileri daha iyi korumak için kripto paralara yönelik yeni kurallar getirilmesi gerektiğini duyurdu.

AB Bankacılık Kurumundan Kripto Paralara Kural Çağrısı, System.String[]
Avrupa Birliği'nin (AB) bankacılık denetleme kurumu, tüketicileri daha iyi korumak için kripto paralara yönelik yeni kurallar getirilmesi gerektiğini duyurdu.

AB üyesi ülkelerin bankacılık sektörünü düzenleyen kurumlarını denetleyen ve merkezi Londra'da bulunan Avrupa Bankacılık Otoritesinin (EBA) "Kripto Varlık" raporu yayımlandı.

Raporda, finansal sektörlerde kripto varlıkların kullanımının son yıllarda hızlı bir biçimde geliştiğine ve bu sürecin devam etmesinin beklendiğine işaret edildi.

Kripto varlık ve faaliyetlerin AB finansal hizmetler hukuku ve mevzuatı kapsamında yer almadığı aktarılan raporda, tüketicilerin korunması, operasyonel direnç ve piyasa bütünlüğü açısından kripto paraların yüksek seviyede riskler içerdiği kaydedildi.

Raporda, AB yapısı içerisinde kripto varlıkları denetleyen bir yetkili otorite olmamasının çeşitli sorunlara yol açabileceği, kripto paralarla gerçekleştirilen işlemlerin kara para aklamada da kullanılabileceği ve bu konuda yeni kurallar belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Kripto varlıklar konusunda AB Komisyonunun maliyet ve fayda analizi yapması gerektiği vurgulanan raporda, bu konuda AB genelinde ortak biçimde hareket edilmesi gerektiği tavsiye edildi.

Raporda, kripto varlıkların mevcut durumda AB içerisinde sınırlı kullanıldığı anımsatılarak, söz konusu işlemlerin bu aşamada AB'nin finansal istikrarına yönelik tehdit ortaya koymadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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