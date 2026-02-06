AB Başkanı'ndan İspanya ve Portekiz'e Destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, şiddetli yağışlarla mücadele eden İspanya ve Portekiz'le dayanışmasını ifade etti.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Portekiz ve İspanya'yı vurmaya devam eden fırtınalar ve seller kayıp ve yıkıma yol açarken, düşüncelerimiz etkilenen herkesle birlikte." ifadelerini kullandı.

AB'nin dayanışmasını dile getiren von der Leyen, AB Komisyonunun kurtarma ve hasar gören yerlerin yeniden inşasını desteklemek için uyum fonlarını yeniden yönlendirmek gibi mevcut imkanlarla destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Avrupa, son bir yılda yangınlar, seller, şiddetli fırtınalar ve elektrik kesintileriyle sarsılırken, son olarak İspanya'nın güneyi ile Portekiz'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, birçok yerleşim yerinde tahliyelere, ulaşım sorunlarına, hasara ve can kaybına neden oldu.