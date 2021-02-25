AB, Belarus'a yaptırımları 1 yıl uzattı - Son Dakika

AB, Belarus'a yaptırımları 1 yıl uzattı

25.02.2021 20:17
AB, Belarus'a yaptırımları 1 yıl uzattı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Belarus'a yönelik, Ağustos 2020'deki seçimlerden sonra muhalefetin başlattığı gösterilere yapılan müdahaleler, muhaliflere yönelik baskılar ve seçimin "hileli" olduğu gerekçesiyle başlattığı yaptırımları 28 Şubat 2022'ye kadar uzattı.

Avrupa Birliği (AB), Belarus'a yönelik, Ağustos 2020'deki seçimlerden sonra muhalefetin başlattığı gösterilere yapılan müdahaleler, muhaliflere yönelik baskılar ve seçimin "hileli" olduğu gerekçesiyle başlattığı yaptırımları 28 Şubat 2022'ye kadar uzattı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, yaptırımların ekim, kasım ve aralık aylarında başlatıldığı ve 88 kişi ile 7 kuruluşu kapsadığı hatırlatıldı.

Seyahat yasakları ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yanı sıra bazı siyasetçiler, devlet kurumlarının yetkilileri, şirketler ve iş insanları bulunuyor.

Açıklamada, AB'nin Belarus'taki durumu yakından izlemeyi sürdürdüğü, insan hakları ve temel haklara yönelik ihlallerle muhalefete baskı devam ettiği için AB'nin yeni yaptırımları göz önünde bulundurduğu ifade edildi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla gösteriler başlatılmıştı.

Ülkede zaman zaman tekrarlanan eylemlerde protestocular, Lukaşenko'nun görevini bırakmasını ve anayasa değişikliği yapılmasını istiyor.

Avrupa Birliği, 28 Şubat, Belarus, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Belarus'a yaptırımları 1 yıl uzattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den yurdun iç ve doğu kesimleri için kar yağışı uyarısı! Pazar ve pazartesi günlerine dikkat İtalyan basını Ozan Kabak'ın sezon başı Inter'in kapısından döndüğünü ve transferin hala gerçekleşme ihtimali olduğunu iddia etti Başkan Biden talimat verdi! ABD, Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi Younes Belhanda'nın Instagram paylaşımı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi Survivor'da tansiyon yükseldi! Ünlüler ve gönüllüler birbirine girdi Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi Ermenistan'da Rusya'nın yapamadığını ABD yaptı! Darbe girişimiyle ilgili net tavır Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki varsın Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki varsın         
08:49
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Arkadaşlarıyla kaçırdığı genç kıza tecavüz edip işkence yaptı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Arkadaşlarıyla kaçırdığı genç kıza tecavüz edip işkence yaptı         
08:24
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
İYİ Parti ile CHP arasında HDP krizi! 9 vekilin fezlekesi ittifak ortaklarını karşı karşıya getirdi İYİ Parti ile CHP arasında HDP krizi! 9 vekilin fezlekesi ittifak ortaklarını karşı karşıya getirdi         
07:36
Kestiği ağaç, Kıbrıs gazisinin sonu oldu Kestiği ağaç, Kıbrıs gazisinin sonu oldu         
01:55
Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü         
23:07
İki cani, ülkesini beğenmedikleri genci metrelerce yükseklikteki köprüden aşağı attı İki cani, ülkesini beğenmedikleri genci metrelerce yükseklikteki köprüden aşağı attı         
22:44
Semiha Peker'i katleden eski sevgiliden şoke eden sözler: Pişman değilim Semiha Peker'i katleden eski sevgiliden şoke eden sözler: Pişman değilim         
22:26
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu         
18:16
Berkay Ateş'in gençlik yıllarında Tarkan'ın korumalığını yaptığı ortaya çıktı Berkay Ateş'in gençlik yıllarında Tarkan'ın korumalığını yaptığı ortaya çıktı         
17:13
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı         
15:53
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "İnadına Kanal İstanbul'u yapacağız" sözlerine yanıt         
14:01
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti         
13:39
Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 08:56:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, Belarus'a yaptırımları 1 yıl uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei