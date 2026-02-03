AB, Çocukların Sosyal Medya Erişimini Tartışıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi konusunda üye ülkelerle beraber çalıştıklarını belirterek, ülkelerin bu bağlamdaki yasalarının büyük sosyal medya platformlarına ek yükümlülükler getirmemesi gerektiğini, bunun Komisyon yetkisinde olduğunu söyledi.

Regnier, Brüksel'deki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İspanya'nın 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimine getirmeyi planladığı yasakla AB Komisyonu, Fransa, Danimarka, Avusturya ve diğer üye ülkelerin arasına katıldığını belirten Regnier, "Bu ülkelerin, çocukların sosyal medya içeriklerine veya çevrim içi sosyal medya platformlarına erişimini potansiyel olarak kısıtlamaya yönelik ulusal düzeyde çıkaracağı herhangi bir yasanın, çok büyük platformlara ek yükümlülükler getirmemesi gerekiyor çünkü bu Dijital Hizmetler Yasası'nın 28. maddesi uyarınca Komisyonun yetki alanına giriyor." dedi.

Regnier, çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesine ilişkin üye ülkelerle yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü ve bu konuda kendi vatandaşlarına yönelik yasalarına "değer verdiklerini" kaydetti.

Bazı sosyal medya platformlarının yaş doğrulama için araçlar kullandığını bazılarının ise bunu yapmadığını ifade eden Regnier, Komisyonun yaş doğrulama uygulaması prototipini sunduğunu hatırlattı.

Regnier, platformların AB'nin yaş doğrulama uygulamasını kullanması gerekmediğine, ancak alternatif olarak tercih ettikleri yöntemin en az Komisyonun sunduğu kadar etkili olduğunu kanıtlaması gerektiğine dikkati çekerek, "Aksi takdirde, platformlar için cezalar daha hızlı ve etkili olacaktır. Biz tüm çalışmayı yapıp uygulamayı sunmuşken siz bunu kullanmamayı tercih ederseniz, bu durumda yaptırımlar daha hızlı olacak ve daha sert hissedilecektir." dedi.

Ayrıca Regnier, Fransa'da jandarmanın, ABD merkezli X şirketinin başkent Paris'teki ofislerinde arama yapmasına ilişkin Fransız yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.