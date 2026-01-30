AB'den Gazze'de İtidal Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB'den Gazze'de İtidal Çağrısı

30.01.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu, Gazze'deki sivil kayıplar için itidal çağrısında bulundu, İsrail'in saldırıları kınandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni, daha önce sorduğu Gazze sorusunun ardından işten çıkarılan İtalyan gazeteci Gabriele Nunziati'nin İsrail'in ateşkese rağmen yol açtığı sivil kayıpların 500'e yaklaştığını hatırlatması üzerine, AB'nin Gazze'de istikrar sağlamak için "tüm taraflara" itidal çağrısında bulunduğunu yineledi.

Daha önce AB Komisyonu sözcülerine sorduğu Gazze sorusu nedeniyle haber ajansı tarafından işten çıkarılan Gabriele Nunziati, aylar sonra serbest haberci olarak yeniden göreve başladı.

Nunziati, bu kez sözcülere AB'nin Tel Aviv'e yönelik yaptırımları ateşkes nedeniyle rafa kaldırdığını, İsrail'in ateşkese rağmen yaklaşık 500 kişiyi öldürmesini uluslararası hukukun ihlali sayıp saymadıklarını ve bu nedenle yaptırımların yeniden gündeme alınma ihtimali üzerine bir soru sordu.

Dış İlişkiler Sözcüsü El Anouni bu soru üzerine, "Açıklık ve anlaşılırlık adına, burada bahsettiğiniz önlemleri (yaptırımlar) hatırlayalım. Bu önlemler, Gazze'deki kabul edilemez durumun yanı sıra, Batı Şeria'da iki devletli çözümü baltalayan eylemler, özellikle de İsrail yetkililerinin Batı Şeria'daki sözde E1 bölgesinde yerleşim planını ilerletme kararı sonucunda ortaya konmuştur." dedi.

El Anouni, bu tedbirlerin İsrail'e veya İsrail halkına karşı olmadığını belirterek, "O zamandan beri, içinde bulunduğumuz bağlam değişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın planını, BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı ve şu anda içinde bulunduğumuz ikinci aşamayı da hatırlayacaksınız; sahada bir değişim yaratmak ve AB olarak katma değer sağlamak için elimizdeki tüm araçları seferber ediyoruz." diye konuştu.

Sözcü, AB'nin İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırıları uluslararası hukukun ihlali olarak görüp görmediklerinin yeniden sorulması üzerine, "Bu kürsüden, sahada gördüğümüz eylemlerle ilgili olarak, güç kullanımını, can kayıplarını kınadığımızı ve ikinci aşamaya girerken, Gazze'de istikrar sağlamak için tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğumuzu defalarca dile getirdik." yanıtını verdi.

İtalyan gazeteci Nunziati, 13 Ekim'de AB Komisyonu sözcülerine, "Rusya'nın Ukrayna'nın yeniden inşası için tazminat ödemesi gerektiğini defalarca tekrarladınız. Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamını ve sivil altyapıyı yok eden İsrail'in, Gazze'nin yeniden inşası için tazminat ödemesi gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusunu yöneltmişti.

Nunziati, bunun ardından Nova Haber Ajansı tarafından işten çıkarılmıştı.

Ateşkes sürecinde ölü sayısı 500'e yaklaştı

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 492 kişinin öldürüldüğü, 1356 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 71 bin 667'ye yükselirken, yaralı sayısının ise 171 bin 430'dan fazla olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Gazze'de İtidal Çağrısı - Son Dakika

“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
Nesimi’nin kayıp eserleri ortaya çıktı Nesimi'nin kayıp eserleri ortaya çıktı
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
Cemaat namazdayken çatı çöktü Köy halkı yardıma koştu Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 20:15:01. #7.11#
SON DAKİKA: AB'den Gazze'de İtidal Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.