Son Dakika Haberleri: AB'den Google'a "Milyarlık" Reklam Cezası

AB'den Google'a "Milyarlık" Reklam Cezası

2 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi.

AB'den Google'a
Avrupa Birliği (AB), Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi.

AB Komisyonu, AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 1,49 milyar avroluk para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Google'ın 3'üncü taraf internet siteleriyle imzaladığı sözleşmelerde kısıtlayıcı maddelere yer vererek, rakiplerinin bu internet sitelerine reklam vermelerini engellediğinin belirlendiği kaydedildi.

Öte yandan, Google Adsense, internet sitesi sahipleri ile reklam verenler arasında aracılık yapıyor.

AB, 2017 yılında Google'ın internet alışverişlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,42 milyar avroluk ceza kesmişti.

Birlik, 2018 yılında da Google'ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar avroluk rekor seviyede para cezası kararı almıştı.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Google, Avrupa Birliği, Ekonomi
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