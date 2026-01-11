AB\'den Halep İçin Siyasi Çözüm Çağrısı

AVRUPA Birliği, Suriye'nin Halep kentindeki olaylarla ilgili siyasi çözüm çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, Suriye'nin Halep kentindeki olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Anouni, açıklamasında, "AB, Halep ve çevresindeki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunarak, sivillerin her zaman korunmasının ve insani yardıma erişimin kolaylaştırılmasının önemini vurgulamaktadır. Tarafların siyasi bir çözüm için acilen diyaloğa dönmesi gerekiyor. Ülke genelinde istikrarın sağlanması, tüm Suriyelilerin beklentilerini karşılayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geçişin sağlanması için kilit bir unsurdur" ifadelerini kullandı.