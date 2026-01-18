AB'den Trump'ın Gümrük Vergilerine Tepki - Son Dakika
Dünya

AB'den Trump'ın Gümrük Vergilerine Tepki

AB\'den Trump\'ın Gümrük Vergilerine Tepki
18.01.2026 10:09
AB liderleri, ABD'nin gümrük vergileri kararının transatlantik ilişkileri zayıflatacağını belirtti.

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama kararının transatlantik ilişkileri zayıflatacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, yaptıkları yazılı açıklamada, ABD'nin 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama kararına tepki gösterdi. Von der Leyen ile Costa, Grönland'daki askeri tatbikatın önceden koordine edildiğini, Arktik güvenliğini güçlendirme ihtiyacına yanıt verdiğini ve kimseye tehdit oluşturmadığını belirterek, "NATO da dahil olmak üzere, Arktik'te barış ve güvenliğe yönelik ortak transatlantik çıkarlarımızı sürekli olarak vurguladık" ifadelerini kullandı.

AB yöneticileri açıklamalarında, gümrük vergileri ile ilgili ise "Gümrük vergileri, transatlantik ilişkileri zayıflatacak ve tehlikeli bir sarmala yol açma riskini doğuracaktır. Avrupa, egemenliğini korumaya kararlı, birleşik ve koordineli kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya AB'den Trump'ın Gümrük Vergilerine Tepki

10:14
09:51
SON DAKİKA: AB'den Trump'ın Gümrük Vergilerine Tepki - Son Dakika
