AB, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü Olarak Tanıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AB, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü Olarak Tanıdı

AB, İran Devrim Muhafızları\'nı Terör Örgütü Olarak Tanıdı
29.01.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB dışişleri bakanları, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanıma kararı aldığını bildirirken, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, "Şimdi dik durma zamanı, İran özgür olacak" dedi.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Brüksel'de düzenlenen yılın ilk AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi. Avrupalı yetkililer, İran'a yönelik yeni yaptırımlar ve İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü olarak tanınması konularında anlaşma sağladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, kararı sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyururken, "Baskı cevapsız kalamaz. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıma yönünde belirleyici bir adım attı. Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi çöküşüne doğru ilerler" ifadelerini kullandı.

"Çok daha önce yapılması gerekiyordu"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuya ilişkin olarak sosyal medyada paylaştığı açıklamada, "Katil İran rejimine karşı yeni yaptırımlar konusunda ulaşılan siyasi mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütü olarak tanınması da aynı şekilde. Bunun çok daha önce yapılması gerekiyordu. Kendi halkının protestolarını kanla bastıran bir rejime 'terörist' denilmesi doğrudur. Avrupa, özgürlük için cesurca mücadele eden İran halkının yanındadır" dedi.

"Şimdi dik durma zamanı, İran özgür olacak"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak, "İran rejiminin baskıcı Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanımak, birkaç hafta önce pek çok kişinin imkansız gördüğü bir adım olmasına rağmen doğru bir karar" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nun bu kararın alınmasındaki rolünden ötürü gurur duyduğunu ifade eden Metsola, "Şimdi dik durma zamanı, İran özgür olacak" dedi.

AB'nin terör listesinde yer alan kuruluşlar, seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlara tabi tutuluyor. Öte yandan halihazırda Avustralya, Kanada ve ABD de İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak nitelendiriyor. On binlerce personeli olan ve İran silahlı kuvvetlerinin başlıca kolu olan Devrim Muhafızları'nın terör örgütü olarak tanınması, Avrupa'da İran'a yönelik tutumda da önemli bir değişikliğe işaret etmiş oldu. Oybirliği gerektiren söz konusu kararın alınması, daha önce bu adıma karşı çıkan Fransa ve İtalya gibi ülkelerin de karara destek verdiklerinin düşünülmesini sağladı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü Olarak Tanıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı
İsrail ordusu alarma geçti Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Korkunç görüntüler Hindistan’da çığ evleri böyle yuttu Korkunç görüntüler! Hindistan'da çığ evleri böyle yuttu

20:50
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
20:15
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
20:01
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
19:59
Van ve Ağrı’da sokaklar karıştı Çok sayıda kişi gözaltında
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 21:04:16. #7.11#
SON DAKİKA: AB, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü Olarak Tanıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.