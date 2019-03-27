Ab: İsrail'in Golan Tepelerindeki Egemenliğini Tanımıyoruz
35 dakika önce
AVRUPA Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, "AB'nin Golan Tepelerine ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur" dedi.
AVRUPA Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, "AB'nin Golan Tepelerine ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur" dedi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Golan Tepelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mogherini, AB adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"AB'nin Golan Tepelerine ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur. Uluslararası hukuk ve 242 ve 497 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde AB, İsrail'in Golan Tepelerindeki egemenliğini tanımamaktadır."
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:36 Kaynak: DHA
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