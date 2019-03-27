Son Dakika Haberleri: Ab: İsrail'in Golan Tepelerindeki Egemenliğini Tanımıyoruz

Ab: İsrail'in Golan Tepelerindeki Egemenliğini Tanımıyoruz

35 dakika önce

AVRUPA Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, "AB'nin Golan Tepelerine ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur" dedi.

Ab: İsrail'in Golan Tepelerindeki Egemenliğini Tanımıyoruz, System.String[]
AVRUPA Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, "AB'nin Golan Tepelerine ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur" dedi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Golan Tepelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mogherini, AB adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AB'nin Golan Tepelerine ilişkin pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur. Uluslararası hukuk ve 242 ve 497 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde AB, İsrail'in Golan Tepelerindeki egemenliğini tanımamaktadır."

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:36 Kaynak: DHA

İsrail, Federica Mogherini, Avrupa Birliği, Güncel
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