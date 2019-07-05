Son Dakika Haberleri: AB Komisyon Başkanlığına Ursula von der Leyen'in önerilmesi
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AB Komisyon Başkanlığına Ursula von der Leyen'in önerilmesi

1 saat önce

Almanya'da Hessen Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Volker Bouffier, eski Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in koalisyondan çıkma çağrısına tepki göstererek "Sadece şunu söyleyebilirim, o zaman ayrılın.

AB Komisyon Başkanlığına Ursula von der Leyen'in önerilmesi, System.String[]
Almanya'da Hessen Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Volker Bouffier, eski Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in koalisyondan çıkma çağrısına tepki göstererek "Sadece şunu söyleyebilirim, o zaman ayrılın." ifadesini kullandı.
Bouffier, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini Avrupa Halk Partisinin (EPP) kazandığına, sosyalistlerin kaybettiğine dikkati çekerek "Sosyalistlerin tavrı ve her şeyden önce SPD'den gelen açıklamalar, ülkenin çıkarına olmayan kafa karıştırıcı, çelişkili ve ciddiyetsiz." değerlendirmesinde bulundu.
SPD ve sosyalistlerin muhafazakarların liste başı adayı Manfred Weber'e de destek vermediklerini anımsatan Bouffier, SPD'lileri "timsah gözyaşı dökmekle" itham ederek bu tutumu "çelişkili ve ciddiyetsiz" olarak niteledi.
Uzun zaman sonra bir Alman'ın tekrar Avrupa'nın en önemli kurumunun başına geçme imkanı bulunduğunu belirten Bouffier, şu görüşleri paylaştı:
"Tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri buna onay verdi. Sadece SPD kendisini hakarete uğramış kabul etti ve Başbakan Angela Merkel'i çekimser oy kullanmaya zorladı. Şimdi SPD içinden bazıları Sigmar Gabriel'in koalisyondan çıkma çağrısına katılıyorsa sadece şunu söyleyebilirim, o zaman ayrılın. Biz de o zaman SPD'nin Almanya'nın 50 yıl sonra AB Komisyon Başkanlığını yürütecek olmasından dolayı koalisyondan ayrıldığını kayda geçeriz. Bu da çok absürt olur."
Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in AB Komisyon Başkanlığına aday gösterilmesinin ardından Almanya'da koalisyon ortakları arasında tansiyon yükselmişti.
Koalisyon hükümetinin ortağı olan SPD'den von der Leyen ismine tepkilerin yükselmesinin ardından CDU da SPD'ye eleştiriler yöneltmişti. SPD'nin eski genel başkanı Sigmar Gabriel, Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesinin koalisyondan ayrılma gerekçesi olabileceğini söylemişti.
Almanya'nın da ilk kadın Savunma Bakanı olan von der Leyen, görevini 2013'ten bu yana yürütüyor. Von der Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi CDU'nun üyesi. CDU ise AP'deki birinci siyasi grup olan EPP bünyesinde yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:25 Kaynak: AA
Ursula von der Leyen, Sigmar Gabriel, Avrupa Birliği, Almanya, Güncel
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