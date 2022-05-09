AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Günü'nü Ukrayna'nın Odessa kentinde kutladı - Son Dakika
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AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Günü'nü Ukrayna'nın Odessa kentinde kutladı

09.05.2022 15:25

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Günü'nü kutlamak için Ukrayna'nın Odessa kentine ziyarette bulundu, insani, ekonomik ve askeri destek taahhüdünü yineledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Günü'nü kutlamak için Ukrayna'nın Odessa kentine ziyarette bulundu, insani, ekonomik ve askeri destek taahhüdünü yineledi.

Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Günü'nü kutlamak için Ukrayna'nın Odessa kentine geldiğini duyurdu.

Bir AB yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Michel, savaşın küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkisine ilk elden tanık olmak için Odessa Limanı'nı ziyaret etti.

Ukrayna donanması komutanı tarafından, özellikle denizden ateşlenen Rus füzelerinin yol açtığı hasar hakkında bilgilendirilen Michel, sivillerin yaşadığı bir apartmanın hedef alınarak yıkılmasına da şahit oldu.

Michel'in, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile yaptığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de video konferans yöntemiyle katıldığı görüşme ise füzelerin Odesa bölgesine isabet etmesi nedeniyle kesildi.

Görüşmede Michel, AB'nin insani, ekonomik ve askeri zorlukların üstesinden gelmesinde Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemeye devam edebileceği yönünde taahhütte bulundu.

Ukrayna'yı finansal zorlukları karşısında desteklemenin önemini vurgulayan Michel, ülkenin yeniden yapılandırılması ve Avrupa yolunda ilerlemesi için gerekli yapısal reformları finanse edecek olan Ukrayna dayanışma fonunu da görüşmesinde el aldı.

AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Günü'nü Ukrayna'nın Odessa kentinde kutladı
AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Günü'nü Ukrayna'nın Odessa kentinde kutladı
AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Günü'nü Ukrayna'nın Odessa kentinde kutladı
AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Günü'nü Ukrayna'nın Odessa kentinde kutladı

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Kaynak: AA

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